Hakan Bayrakçı: Canan Kaftancıoğlu PKK'ya yakın diye CHP'de tutuluyor!
Kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili "PKK'ya yakın diye CHP'de tutuluyor” dedi.
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Kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, katıldığı bir canlı yayında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun terör örgütü PKK'ya yakınlığı sebebiyle CHP'de tutulduğunu söyledi.
Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde laf salatası yaparak konuşmayı uzatan ve siyasi mesajlar vermeye kalkışan oyuncu Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasında yaşananların konuşulduğu programda Bayrakçı, Karadağlı’ya destek çıktı.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun olayı siyasete taşıdıklarını belirten Bayrakçı, “Canan Kaftancıoğlu PKK'ya yakın diye CHP'de tutuluyor” dedi.