Hakan Ateş kimdir? Serdar Pir Avesta terörist öldürüldü mü?
Terör örgütü PKK’ya karşı etkin mücadele devam eder. Vatan hainleri ne yurt içinde ne de yurt dışında nefes alacak durumda değiller. Kahraman Mehmetçi, inlerinden dışarı çıkmayacak duruma gelirken, MİT’in de nokta atışları sonrası bebek katili, bölücü teröristlerin sözde üst düzey isimlerin tek tek leşleri seriliyor. MİT’in son yaptığı operasyonda üzeri çizilen isimler arasında Serdar Pir Avesta kod adlı Hakan Ateş de var.
Vatan haini, bebek katili terör örgütü PKK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu "Serdar Pir Avesta" kod adlı terörist Hakan Ateş MİT’in destansı operasyonu sonucu etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyinde 2015 Haziran ayından bu yana bulunan Ateş'i takibe alan MİT, örgüt mensuplarının yerini tespit etti.
Irak'taki Hakurk'a bağlı Birkim köyü yakınlarında 22 Haziran'da düzenlenen operasyonla "Serdar Pir Avesta" kod adlı Ateş, etkisiz hale getirildi. Terörist Ateş'in PKK'nın yurt içindeki uzantılarından YDG-H içerisinde örgütün eylemleri ile örgüte katılımları organize ettiği, bölücü örgütün Hakurk'taki lojistik faaliyetlerinin sorumlularından olduğu öğrenildi. Terör örgütü PKK’nın sözde Mahmur Sorumlusu "Doktor Hüseyin" kod adlı terörist Selman Bozkur öldürülmüştü. Terör örgütü PKK'nın artık bitme noktasına geldiği, özellikle de sözde üst düzey isimlerin öldürülmesi örgüt içinde dağılmaların hızlandırdığını bilinmekte.