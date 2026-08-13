Hak ve hakikatle geçen bir ömür! Mustafa Karahasanoğlu kabri başında dualarla yad edildi

28 Şubat’ın karanlık günlerinde mütedeyyin kesime yönelik baskılara, iftiralara, gözaltılara, ölüm tehditlerine, vesayet odaklarının tüm sindirme girişimlerine rağmen geri adım atmayan Mustafa Karahasanoğlu, gazetemiz Akit’i mazlum ve mağdur Müslümanların sesi olmaya vakfetmişti.

ÖNCE HELAL KAZANÇ

Milli Görüş lideri merhum Erbakan Hoca’nın dava arkadaşlarından Mustafa Karahasanoğlu; Müslümanlara yönelik topyekûn mücadeleye girişilen 28 Şubat sürecinde uyduruk gerekçelerle gözaltına alınmış, gizli servisler tarafından bizzat makam odasında ölümle tehdit edilmiş, idaresindeki Akit’e panzerlerle baskınlar düzenlenmiş ancak hiçbirisine boyun eğmeyerek davasından zerre taviz vermeden dik duruşunu sürdürmüştü. Küçük bir nalbur dükkanında kurulan Akit gazetesini adeta vesayet odaklarına karşı bir direniş kalesi haline getiren Mustafa ağabey; cuntacılara, sermayedarlara, siyasi hokkabazlara, militan hukukçulara, beşli çetelere eyvallah etmedi, gelene hocam gidene paşam demedi. Gazetenin mâli açıdan sıkıntıya düştüğü en zorlu günlerinde dahi faizli reklamları elinin tersiyle iten, ‘önce helal kazanç’ diyerek bütün mesai arkadaşlarına helal rızkın önemini öğreten, Allah için öfkelenen, Allah için muhabbet kuran, en zor anında dahi sükûnet ve hakkaniyet ölçüsüyle hareket eden Mustafa ağabey, 1988’den beri Cuma dergisi ve Akit gazetesinde vazife alıp, Türkiye’ye hizmet eden çok sayıda kıymetli ismi yetiştirdi.

HEP ÇALIŞTI, ÇABALADI

Haftanın 7 günü mesai yaparak, kurumumuzda çalışan bütün personelden daha fazla çalışan Mustafa ağabey, haftalık ve yıllık izin kullanmaksızın sıhhati el verdiği müddetçe hak dava için hep çalıştı, çabaladı.

Mütevazılığı, sevecenliği ve tavizsiz duruşuyla hatırlanan büyük dava ve aksiyon adamı, 13 Ağustos 2022’de tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında Hakk’ın rahmetine kavuştu. Evli ve 4 çocuk babası olan Mustafa Karahasanoğlu, Edirnekapı Mezarlığı’nda medfun bulunuyor.