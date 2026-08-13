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Gündem Hak ve hakikatle geçen bir ömür! Mustafa Karahasanoğlu kabri başında dualarla yad edildi
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Hak ve hakikatle geçen bir ömür! Mustafa Karahasanoğlu kabri başında dualarla yad edildi

Yeniakit Publisher
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Hak ve hakikatle geçen bir ömür! Mustafa Karahasanoğlu kabri başında dualarla yad edildi

Ömrünü İslam davasının yüceltilmesine, hakkın ve hakikatin savunulmasına adayan, eski Türkiye’nin aktörlerinin karşısında dimdik duran, gazetemizin kurucusu merhum İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu, Hakk’a irtihalinin dördüncü yıl dönümünde Edirnekapı Şehitliğindeki kabri başında rahmet, özlem ve dualarla yâd edildi.

28 Şubat’ın karanlık günlerinde mütedeyyin kesime yönelik baskılara, iftiralara, gözaltılara, ölüm tehditlerine, vesayet odaklarının tüm sindirme girişimlerine rağmen geri adım atmayan Mustafa Karahasanoğlu, gazetemiz Akit’i mazlum ve mağdur Müslümanların sesi olmaya vakfetmişti.

ÖNCE HELAL KAZANÇ

Milli Görüş lideri merhum Erbakan Hoca’nın dava arkadaşlarından Mustafa Karahasanoğlu; Müslümanlara yönelik topyekûn mücadeleye girişilen 28 Şubat sürecinde uyduruk gerekçelerle gözaltına alınmış, gizli servisler tarafından bizzat makam odasında ölümle tehdit edilmiş, idaresindeki Akit’e panzerlerle baskınlar düzenlenmiş ancak hiçbirisine boyun eğmeyerek davasından zerre taviz vermeden dik duruşunu sürdürmüştü. Küçük bir nalbur dükkanında kurulan Akit gazetesini adeta vesayet odaklarına karşı bir direniş kalesi haline getiren Mustafa ağabey; cuntacılara, sermayedarlara, siyasi hokkabazlara, militan hukukçulara, beşli çetelere eyvallah etmedi, gelene hocam gidene paşam demedi. Gazetenin mâli açıdan sıkıntıya düştüğü en zorlu günlerinde dahi faizli reklamları elinin tersiyle iten, ‘önce helal kazanç’ diyerek bütün mesai arkadaşlarına helal rızkın önemini öğreten, Allah için öfkelenen, Allah için muhabbet kuran, en zor anında dahi sükûnet ve hakkaniyet ölçüsüyle hareket eden Mustafa ağabey, 1988’den beri Cuma dergisi ve Akit gazetesinde vazife alıp, Türkiye’ye hizmet eden çok sayıda kıymetli ismi yetiştirdi.

HEP ÇALIŞTI, ÇABALADI

Haftanın 7 günü mesai yaparak, kurumumuzda çalışan bütün personelden daha fazla çalışan Mustafa ağabey, haftalık ve yıllık izin kullanmaksızın sıhhati el verdiği müddetçe hak dava için hep çalıştı, çabaladı.

Mütevazılığı, sevecenliği ve tavizsiz duruşuyla hatırlanan büyük dava ve aksiyon adamı, 13 Ağustos 2022’de tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında Hakk’ın rahmetine kavuştu. Evli ve 4 çocuk babası olan Mustafa Karahasanoğlu, Edirnekapı Mezarlığı’nda medfun bulunuyor. 

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Yorumlar

Ali Dinar

Kabri cennet bahcelerinden olsun. Allahım merhameti ile muamele etsin.

RECEP AYDIN/ SOSYAL BİLİMCİ

Yeri doldurulamaz bir çınardı. Ruhuna fatiha. Ömrünü İslam davasının j, hakkın ve hakikatin savunulmasına adayan, eski Türkiye’nin vesayetçi aktörlerinin karşısında her zaman dimdik duran çok değerli bir dava adamıydı. Zor zamanlarda sergilediği cesur duruşu, kalemi ve hiç sarsılmayan imanıyla bizlere her zaman örnek oldu. Hayatını rıza-i ilahiye adamış bu güzel insanın geride bıraktığı asil miras hiçbir zaman unutulmayacaktır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet, makamı ali olsun. Rabbim kabrini nurla doldursun, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabırlar ihsan eylesin.
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