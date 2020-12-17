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Ekonomi Hak-İş’ten ülke gerçeklerine uygun asgari ücret talebi
Ekonomi

Hak-İş’ten ülke gerçeklerine uygun asgari ücret talebi

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücretin bir pazarlık ücretinden ziyade işçinin ailesiyle insan onuruna yakışır şekilde yaşayacağı gelir olarak belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 15:23:00 -
Hak-İş’ten ülke gerçeklerine uygun asgari ücret talebi

Asgari ücretin çalışan ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir ücret olmasını isteyen Arslan, asgari ücretin gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermek için kullanılması gereken temel bir sosyal politika aracı olduğunu belirterek, “Asgari ücret beklentilere ve ülkemiz gerçeklerine denk düşecek bir şekilde artırılması gerekmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyon dikkate alınsın

Arslan, asgari ücretin Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hariç ve net olarak açıklanması gerektiğine dikkati çekerek, “Asgari ücret belirlenirken yıl sonunda gerçekleşen enflasyon oranları dikkate alınmalı ve bu oranın üzerine iyileştirme ve refah payı İlave edilmelidir” şeklinde konuştu.

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