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HAK-İŞ’ten CHP ve HDP’li belediyelere bayram mesajı: Cadı avına son verin bayramı zehir etmeyin

31 Mart seçimleri sonrası CHP ve HDP’nin aldığı belediyelerde Hak-İş üyesi işçilerin istifa ettirilmesi ve istifa etmek istemeyenlerin sürgün edilmesi çalışma hayatının huzurunu bozmaya devam ederken, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan CHP ve HDP’li belediyelere çağrıda bulunarak, “Baskılara son verin, bayramı zehir etmeyin” dedi.

02 Haziran 2019 Pazar 11:57
HAK-İŞ’ten CHP ve HDP’li belediyelere bayram mesajı: Cadı avına son verin bayramı zehir etmeyin

 Uğur Kağan Hanoğlu  yeniakit.com.tr 

CHP ve HDP’li belediyelerin Hak-İş üyesi işçileri istifaya zorlamasına tepkiler sürerken, Ramazan Bayramı mesajı yayınlayan Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, bu Ramazan bayramına buruk girdiklerini söyledi.

Üyelerimize yönelik cadı avı başlatıldı

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, “31 Mart yerel seçimlerinden sonra CHP ve HDP’li belediye başkanlarının göreve gelmesiyle birlikte bazı belediyelerde HAK-İŞ üyesi işçilere yönelik bir ‘cadı avı’ başlatılarak üyelerimiz zorla ve baskıyla istifa ettirilmeye başlandı.” diyerek şunları söyledi: “CHP ve HDP'ye ait 72 belediyede HAK-İŞ’e bağlı sendikalardan istifa ettirilen kişi sayısı 13 bin 500’ü geçmiştir. Bu sayının daha da artacağı endişesini yaşamaktayız. İstifa etmeyen arkadaşlarımıza da çeşitli baskılar ve yıldırma politikaları uygulanmakta, sürgünler yapılmaktadır.”

Bolu’dan Ankara’ya yürüyüş başlatacağız

İstifa baskısı ve işten çıkarmaların bir an önce son bulmasını istediklerini belirten Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, “İşten çıkarılan arkadaşlarımız için bayram sonuna kadar herhangi bir adım atılmazsa Bolu’dan Ankara’ya ‘Hakkımızı ve işimizi istiyoruz ve işimize dönmek istiyoruz’ temasıyla bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. İşinden, aşından, ekmeğinden edilen emekçilerimiz, Ramazan Bayramı’na buruk girmektedir. Emekçilerimiz bu bayram mahzun, mutsuz ve hüzünlüdür. Sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularının güçlendiği Ramazan Bayramı’nın tüm kalpleri yumuşatmasını diliyoruz.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 11:57
  1. Bolu
  2. Ankara
  3. Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan
  4. CHP
  5. HDP

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