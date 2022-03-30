Hak-İş ve Türk Kızılay arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı!

YENİ AKİT ANKARA

HAK-İŞ’e bağlı Öz Sağlık-İş, Öz İplik-İş ve Öz Taşıma-İş Sendikaları örgütlü olduğu Türk Kızılay Yatırım A.Ş.’deki Sağlık A.Ş., Lojistik A.Ş. ve Çadır A.Ş. arasında üç yıllık toplu iş sözleşmesi toplu imza töreni gerçekleştirildi.

“Mutlu bir toplu sözleşmeye daha imza atıyoruz”

“Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz Sağlık-İş, Öz İplik-İş ve Öz Taşıma-İş Sendikaları ve Türk Kızılay Yatırım A.Ş. arasında mutlu bir toplu iş sözleşmesine imza atıldığını belirten HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız, “Bugün gerçekten çok gurur duyduğumuz, keyif aldığımız, kıvanç duyduğumuz bir gün. Bugün Konfederasyonumuzda HAK-İŞ ile Kızılay Yatırım A.Ş. arasında bu tarihi günü gerçekleştirmiş oluyoruz. Birinci toplu sözleşmemizi burada gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 1 yıldır güzel bir çalışma gerçekleştirdik. HAK-İŞ Konfederasyonumuz ve üye sendikalarımızla birlikte, Kızılay Yatırım A.Ş.’nin yetkilileri ile çok yakın sosyal diyaloğa dayanan, yapıcı, katılımcı bir şekilde bir toplu iş sözleşmesi sürecini başarmış bulunuyoruz. Bunun da görüşmelerini HAK-İŞ’in ilkelerine uygun olarak ve Kızılay’ın da bir beytülmal olduğunu, bütün dünyayı kuşatan bir kurum olduğunu hassasiyetiyle çalışmalarımızı bugün itibariyle tamamlamış bulunuyoruz” dedi.