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HAK-İŞ ve Hacı Bayram Veli Üniversitesinden gençlere ödül

HAK-İŞ ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasındaki iş birliği protokolü kapsamında “2019 yılı Gençlik Farkında Tema Fikri Proje Yarışması Ödül Töreni” düzenlendi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 17:18
HAK-İŞ ve Hacı Bayram Veli Üniversitesinden gençlere ödül

HAK-İŞ ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasındaki iş birliği protokolü kapsamında “2019 yılı Gençlik Farkında Tema Fikri Proje Yarışması Ödül Töreni” düzenlendi. Törende kadın, demokrasi ve örgütlenme konulu yarışmada birinci, ikinci, üçüncü ve mansiyon alan başarılı proje sahiplerine sertifikaları takdim edildi.


HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyon olarak akademiyle sendikalı hareketin iş birliğini çok önemsediklerini belirterek, “Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile protokol kapsamında daha geniş alanlarda çalışabiliriz. İşçi hareketinin geleceğinin de aslında bu akademik çalışmaların ilgisiyle paralel bir geleceği var. Bilimsel çalışmaları ne kadar sendikal hareketin içine dahil edersek ve bu hareketle akademiayı birleştirerek yeni ufuklar yürümeyi başarabilirsek sendikal hareketin geleceğini de kurtarmış olacağız. 1980 öncesi sendikacılığın artık geride kaldığını daha çok uzlaşmaya, bilime dayalı yeni bir konsept var karşımızda. Biz bunu sağlayabilmemiz için bilgimizi, becerimizi, iletişim alanındaki eksikliklerimizi, sosyal diyalog konusundaki yapmamız gerekenleri hem bilim dünyasıyla çalışarak hem de kendi tecrübelerimizden yola çıkarak yeni şeyler üretmemiz gerekiyor” diye konuştu.



“Sendikalı harekete kadın elinin değmesi çabamızı daha da güçlendireceğiz”


Konfederasyonun kadınlar konusunda ciddi çalışmalar yaptığını vurgulayan Arslan, “Türkiye sendikal hareketin içerisinde işçi ve memur sendikaları konfederasyonları dahil kadın konusunda ciddi şekilde projeler yapan ve bunu Türkiye’nin geleceği açısından kadının rolü ve misyonunun ne olması gerektiği konusunda en ciddi çalışmalara imza attık. Sendikalı harekete kadın elinin değmesi çabamızı daha da güçlendireceğiz. Bu arkadaşlarımızı bilimle de tanıştırarak gelecekte Türkiye sendikal hareketindeki kadınların daha etkin olabileceği, kadınlara ait bütün sorunların aslında bizim sorunumuz olduğundan yola çıkarak bir şeyler ortaya koymamız açısından önemli” şeklinde konuştu.



“Biz toplumun sorunlarına çözüm üretecek adımlar atmayı arzu ediyoruz”


Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Yusuf Tekin ise, Türkiye’de çok yaygın olmayan bir konseptle akademik hayata başladıklarını belirterek, “Üniversiteler bugüne kadar istihdam odaklı algılandı. Dünyanın hiçbir yerinde üniversiteler, salt bu amaca hizmet eden birimler değil. Biz toplumun sorunlarına çözüm üretecek adımlar atmayı arzu ediyoruz. Bunun yolu da hem sivil toplum örgütleriyle hem de kamu otoriteleriyle sağlıklı bir iletişim içinde olmak, karşılıklı iş birliğini maksimum noktaya taşımak. Bu kapsamda çok sayıda kamu kuruluşuyla ve sivil toplum örgütü ile karşılıklı etkileşim içerisindeyiz. Bu anlamda HAK-İŞ ile de daha önce var olan protokolün devamı olarak böyle bir proje oluşturuldu” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 17:18
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