HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: "Bakan Selçuk, birinci ay yüzde 7 ikinci 6 ayda yüzde 4, diğer yıllarda 3+3 ve enflasyon farkı teklif etti. Bu teklif kabul edilebilir değil"
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: "Bakan Selçuk, birinci ay yüzde 7 ikinci 6 ayda yüzde 4, diğer yıllarda 3+3 ve enflasyon farkı teklif etti.09 Ağustos 2019 Cuma 11:29
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: "Bakan Selçuk, birinci ay yüzde 7 ikinci 6 ayda yüzde 4, diğer yıllarda 3+3 ve enflasyon farkı teklif etti. Bu teklif kabul edilebilir değil"
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