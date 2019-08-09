HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: "Bakan Selçuk, birinci ay yüzde 7 ikinci 6 ayda yüzde 4, diğer yıllarda 3+3 ve enflasyon farkı teklif etti. Bu teklif kabul edilebilir değil" HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: "Bakan Selçuk, birinci ay yüzde 7 ikinci 6 ayda yüzde 4, diğer yıllarda 3+3 ve enflasyon farkı teklif etti.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: "Bakan Selçuk, birinci ay yüzde 7 ikinci 6 ayda yüzde 4, diğer yıllarda 3+3 ve enflasyon farkı teklif etti. Bu teklif kabul edilebilir değil"

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