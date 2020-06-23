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Aktüel

Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan Volkan Bozkır'a tebrik

Yeniakit Publisher
2020-06-23 13:02:25 -
Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan Volkan Bozkır'a tebrik

ANKARA (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'ı kutladı.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Bozkır'ın BM 75. Genel Kurul Başkanlığının Türkiye ve dünya için tarihi bir adım olduğunu belirtti.

Bozkır'ın bu göreve seçilmesini "Türkiye'nin dünyadaki liderliğinin bir göstergesi" olarak niteleyen Arslan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ülkemiz, dünyada teröre karşı aynı anda birçok ülkede mücadele ederek barışın tesis edilmesi, bütün ülkelerde yoksulluğun azaltılması amacıyla mağdur ve mazlumlara el uzatılması ve tüm bu güzelliklerin dünya ülkeleri ile paylaşılması noktasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle daha ileriye taşınacaktır. Bu başarıya ulaşılmasında Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğini, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun başarılı çalışmalarını ve Volkan Bozkır'ın girişim ve gayretlerini tebrik ediyoruz. Bozkır'ın bu mühim göreve layık olarak başarılı bir süreç yürüteceğine inancımız tamdır."

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