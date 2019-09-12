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Hak-İş Genel Başkanı Arslan: “Bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, ihtilal, darbe ve antidemokratik müdahalelerin demokrasi dışı olduğunu belirterek, “Başta 12 Eylül 1980 darbesi olmak üzere bütün darbeleri, muhtıraları, bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz.

12 Eylül 2019 Perşembe 13:29
Hak-İş Genel Başkanı Arslan: “Bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, ihtilal, darbe ve antidemokratik müdahalelerin demokrasi dışı olduğunu belirterek, “Başta 12 Eylül 1980 darbesi olmak üzere bütün darbeleri, muhtıraları, bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz. Darbe dönemlerindeki mağduriyetlerin giderilmesini istiyoruz” dedi.


HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıl dönümü nedeni ile yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:


“12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümünde, başta 12 Eylül 1980 darbesi olmak bütün darbeleri, muhtıraları, antidemokratik müdahaleleri reddediyor, darbe dönemlerindeki mağduriyetlerin giderilmesini istiyoruz.


HAK-İŞ Konfederasyonu, kurulduğu günden bu yana, 12 Eylül askeri darbesine, 28 Şubat ‘Postmodern’ darbesine ve 27 Nisan ‘e-bildirgesine’, siyasi parti kapatmalarına karşı çıkmış, her zaman ve her koşulda demokrasiden yana olmuştur. En son yaşadığımız 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı HAK-İŞ, bütün teşkilatı ile birlikte olayın anlaşıldığı ilk dakikalardan itibaren sokaklara çıkmış, tanklara; silahlara karşı göğsünü siper etmiş, bu uğurda şehit ve gaziler vermiştir.


12 Eylül döneminde 30 bin civarında işçi işten çıkarılmış, 5 Nisan 1994 krizinde 500 bin işçi, 2001 krizinde 450 bin esnaf ve işçi işini kaybetmiştir. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin en büyük mağdurları emekçiler olmuştur. Kamu ve özel sektör dahil olmak üzere ülkemiz ekonomik anlamda dar boğaza girmiştir. Milli gelir ve büyüme hızı düşmüş, işsizlik oranları artış göstermiştir. Bu yüzden çalışanlar ve toplum siyasi ve ekonomik krizler ile darbelerin en büyük mağdurlarından olmuştur.


12 Eylül 1980 darbesinde olduğu gibi 28 Şubat’ta da emekçi sınıfı büyük bir zarar görmüştür. Emek hareketinin önü kesilmiş, baskı ve korkularla, görevlendirmelerle, sivil ve demokratik refleksler zayıflatılmıştır. Sendikalar, 1990’larda 12 Eylül travmasını atlatmış, sivil ve demokratik reflekslere yeniden dönmüşken, 28 Şubat’ta sendikaların demokratikleşme, sivilleşme ve güçlü, sivil ve bağımsız kurumlar haline gelme çabaları durdurularak eskiye çevrilmeye çalışılmıştır.


HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, bütün darbecilerden hukuk çerçevesinde hesap sorulmasını, bütün darbe ve darbe girişimlerinin mimarlarının yargı önünde hesap vermesini ve bu dönemlerde yaşanan mağduriyetlerinin giderilmesini istiyoruz.”

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:29
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