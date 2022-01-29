Hak-İş Başkanı'ndan 'kriz' mesajı: Sayın Cumhurbaşkanı dünyada bir ilki başardı!

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir otelde düzenlenen Hizmet-İş Sendikası Trabzon Şubesi'nin 6. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

'Gücümüzü daha da arttırmalıyız'

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Arslan, üyelerine şu mesajı verdi:

İçerden ve dışardan kuşatılmış, ayağına taş değdirmek için sıraya girmiş hainlerin, içerde ve dışarda boş durmadığı bir dönemde Hak-İş'e yakışan da ülkemizin bütünlüğüne, beraberliğine ve liderliğine sahip çıkmaktır.

44 yılda Türkiye'nin en büyük işçi sendikası olduklarını vurgulayan Mahmut Arslan, "Gücümüzü daha da arttırmalıyız." dedi.

Türkiye'de 15 milyon sigortalı işçi bulunduğunu hatırlatan Arslan, şöyle devam etti:

Hak-İş'in üyesi 750 bin, toplam sendikaların üyesi 2 milyon 180 bin. Hala üye yapmamız gereken 12 milyon 750 bin işçi var. Hak-İş Sendikasını daha güçlendirmemiz gerekiyor. 750 binleri 7 milyonlara çıkarırsak, Hizmet-İş'in 250 binini 650 binlere çıkarırsak biliniz ki Meclisten bir kanun çıkmadan önce siyasetçiler Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikasına gelirler, 'Ne düşünüyorsunuz? Sizin onayınız var mı?' diye sorarlar. Daha çok üye yapmalıyız, daha çok mazlumların, mağdurların haklarını, hukuklarını koruyabilmek için, bunu başarmalıyız.

'Sayın Cumhurbaşkanı dünyada bir ilki başardı'

Dünya genelindeki krize dikkat çeken Başkan Arslan sözlerini şöyle tamamladı:

Liberalleşmenin zirveye çıktığı, özelleştirmenin artık özelleştirecek yer bırakmadığı, bütün dünyanın, IMF'nin, Dünya Bankasının, pek çok uluslararası kuruluşun, 'Devleti küçültün, kamuyu küçültün, her şeyi özelleştirin' dediği dönemde Sayın Cumhurbaşkanı dünyada bir ilki başardı. Herkesin, 'Taşeron devam etsin' dediği yerde, taşeron anlayışı ve mevzuatını çöpe attı. Dün size 'maraba' muamelesi yapanlar, bugün karşılarında bir sendikalı işçiyi görünce rahatsız oluyorlar. Sendikamızı büyütmeye devam ediyoruz ama hala yapacaklarımız var.