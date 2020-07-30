Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan'dan Kurban Bayramı mesajı:

ANKARA (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında geçici süreliğine de olsa bayram geleneklerini değiştirmenin, sağlığın koruması açısından önemli olduğunu belirterek, "Bütün bunların geçici olduğuna, yeniden kucaklaşacağımız günlerin çok yakın olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Arslan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Kurban Bayramı'nın paylaşmayı ve dayanışmayı anlattığını, bayramların hakça paylaşmayı, kardeşçe yaşamayı, büyükleri hatırlamayı, küçükleri sevmeyi, birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmeyi, hoşgörü ve anlayışı yükseltmeyi en güzel anlatan gün olduğunu belirtti.

Toplumsal dayanışmanın, kardeşliğin ve paylaşmanın bayram vesilesiyle bir kez daha hatırlanmasını ve güçlendirilmesini temenni ettiğini vurgulayan Arslan, "Muhtaç, çocuk, kimsesiz, yoksul ve yaşlılar ile gazilerimiz ve şehit ailelerimiz başta olmak üzere bayramı buruk bir şekilde geçirenlerin unutulmamasını temenni ediyoruz. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında geçici süreliğine de olsa bayram geleneklerimizi değiştirmek hem bizim hem de sevdiklerimizin sağlığını koruma açısından oldukça önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, Kurban Bayramı'nın gereği olarak kurban vazifesinin yerine getirileceğini bu nedenle vatandaşların hem kendi sağlığı hem de sevdiklerinin sağlığı için tedbirleri elden bırakmamaları gerektiğini belirtti.

"Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan bu salgının üstesinden hükümetimizin ve devletimizin belirlediği kurallara uyarak ve sosyal mesafemizi koruyarak gelebileceğimizi biliyoruz. Bütün bunların geçici olduğuna, yeniden kucaklaşacağımız günlerin çok yakın olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullanan Arslan, şunları kaydetti:

"Kan, gözyaşı ve acıyla var olan dünya mazlumları, mağdurları ve muhacirleri ne acıdır ki bayram sabahına umutsuz ve mahzun uyanmaktadır. Dünyanın birçok ülkesinde yaşayan kardeşimiz bayram anlayışımızı yeniden sorgulamamız için bizim kalbimizi ve vicdanımızı yoklamaktadır. Onların acıları var olduğu sürece bizim bayramlarımız hüzünlüdür, mahzundur. Bizler mazlum ve mağdur kardeşlerimizin acılarını paylaşarak, onları sahiplenerek yeni bir bayram bilinci oluşturabiliriz.

Bu kapsamda Hak-İş olarak, Yemen'de yaşanan iç karışıklık ve savaş ortamı sebebiyle mağdur olan 22 milyon insana yardım ulaştırmak amacıyla Yemen'e Merhamet İnsanlığa Rahmet Derneği tarafından İstanbul Valiliğinin izni ile yürütülen yardım kampanyasına üye sendikalarımız ve üyelerimiz başta olmak üzere teşkilatımızla birlikte bağış kampanyası başlattık. Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımız, üyelerimiz ve teşkilatımız tarafından toplanan yardımlarla, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi Yemen halkına erzak ve gıda yardımları ulaştırdık. Savaştan mağdur olan, zulüm gören, haksızlık karşısında ezilen kardeşlerimizin Kurban Bayramı vesilesiyle yüzlerini güldürmek için elimizi taşın altına koyduk."

Arslan, terörün, savaşların ve insanlık dışı bütün uygulamaların artık sona ermesini, Kurban Bayramı'nı dünyanın dört bir yanında yaşayan Müslümanların gerçek bir bayram havasında kutlamasını temenni etti.

Hak-İş Konfederasyonu olarak tüm üyelerinin, çalışanlarının, emek hareketinin ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayan Arslan, sağlık, barış, huzur ve kardeşlik içerisinde nice bayramlara ulaşmayı diledi.











