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HAK-İŞ Başkanı Arslan: "2019 yılında sendikalaşma oranı yüzde 14 oldu"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "2012 yılında ülkemizdeki çalışan işçilerin sadece yüzde 8’i sendikalara üye iken 2019 yılına geldiğimizde bu rakam yüzde 14’lere yaklaşmıştır.

22 Şubat 2019 Cuma 17:21
HAK-İŞ Başkanı Arslan: "2019 yılında sendikalaşma oranı yüzde 14 oldu"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "2012 yılında ülkemizdeki çalışan işçilerin sadece yüzde 8’i sendikalara üye iken 2019 yılına geldiğimizde bu rakam yüzde 14’lere yaklaşmıştır. Bu büyük bir başarıdır" dedi.


HİZMET-İŞ Sendikası 13. Olağan Genel Kurulu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Genel kurulun açılış programında konuşan Arslan, genel kurulun "Uluslararası Örgütlenmede İyi Uygulama ve Taşeron Sistemine Karşı Çözümler" konulu panel ile daha da güçlendirildiğini ifade etti.


Türkiye’nin son yıllardaki ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel anlamdaki değişim ve gelişiminin bütün dünyanın dikkatini çektiğini kaydeden Arslan, Türkiye’deki bu olumlu gelişmelerin dünya sendikal hareketinin de dikkatini çektiğini ve Türkiye tecrübelerinden pek çok konuda yararlanmak talepleri olduğunu dile getirdi. Arslan, "Biz HAK-İŞ olarak ve HİZMET-İŞ Sendikası olarak aynı zamanda uluslararası alanda da Türkiye’nin başarılarını, gerçekleştirdiği önemli reformları paylaşmak, varsa eksikliklerimizi ortaya koymak ve dünyaya bir rol model ülke olma konusunda da çabalarımızı sürdürmekteyiz. Bütün çabalarımızın içerisinde Türkiye’de gerçekten olumlu yönde gelişen özellikle sendikal anlamda bir kısım rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum" diyerek, Türkiye’nin 1980 darbesinden bu tarafa 2012 yılına kadar darbe yasalarıyla çalışma hayatının şekillendiğini anımsattı.


2012 yılında AK Parti hükümetinin önemli bir reformu hayata geçirmesi ile yeni bir dönemin başladığını belirten Arslan, "Sendika üyelerinin şeffaf bir şekilde ortaya çıkarılması, sendika üyeliğinin noter şartının dışına çıkarılarak e-devlet üzerinden sendika üyeliğinin gerçekleştirilmiş olması ve özellikle kayıt dışılığın süratle kayıt altına alınması konusundaki büyük çabalar, bütün bunlar Türkiye endüstri ilişkiler sistemini çok önemli şekilde etkilemiş ve önemli başarıların gelmesini sağlamıştır. 2012 yılında ülkemizdeki çalışan işçilerin sadece yüzde 8’i sendikalara üye iken 2019 yılına geldiğimizde bu rakam yüzde 14’lere yaklaşmıştır. Bu gerçekten 7 yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz büyük bir başarıdır" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 17:21
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