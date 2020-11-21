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Ekonomi HAK, ilk yurt dışı akreditasyonunu SICHMA'ya verdi
Ekonomi

HAK, ilk yurt dışı akreditasyonunu SICHMA'ya verdi

Yeniakit Publisher
2020-11-21 13:28:45 -
HAK, ilk yurt dışı akreditasyonunu SICHMA'ya verdi

ANKARA (AA) - Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), Avustralya'nın en tanınmış belgelendirme kuruluşlarından Supreme Islamic Council of Halal Meat in Australia'yı (SICHMA) akredite etti.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, SICHMA, 2019 yılında HAK'a helal akreditasyon başvurusunda bulundu.

HAK, SICHMA'nın helal belgelendirme programlarından yönetim ve personel yapısına dek birçok farklı unsuru üzerinde ayrıntılı incelemeler ve denetimler gerçekleştirdi. Söz konusu kuruluşun ilgili uluslararası standartlar ile uyumlu bir helal belgelendirme sistematiğine sahip olduğu tespit edildi.

SICHMA, HAK tarafından akredite edilen yurt dışında yerleşik ilk belgelendirme kuruluşu olarak kayıtlara geçti.

Çok sayıda ülkenin yetkili helal otoritesi tarafından tanınan SICHMA, ilk kez İslam İşbirliği Teşkilatı/İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) standartlarını takip eden bir ülke olan Türkiye'den tanınırlık alırken, bu akreditasyonun Avustralya ile Türkiye arasındaki dostluk ve ticaret bağını pekiştirmesi bekleniyor.

- SICHMA hakkında

İslam dünyasına yönelik küresel helal sığır eti tedarikinde Brezilya ile liderliği paylaşan Avustralya, yıllık 2 milyar doların üzerinde et ihraç ediyor.

SICHMA, Avustralya'nın yerel tüketicilere helal et tedarikinde bulunan en büyük süpermarket zinciri de dahil olmak üzere çok sayıda şirketin tercih ettiği önemli bir helal belgelendirme kuruluşu konumunda bulunuyor.

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