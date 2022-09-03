'Hak, hukuk, adalet' diyenlerin altından çek, rüşvet, dalalet çıktı! CHP’li Maltepe Belediyesinde rüşvet trafiği tapelerde!

CHP'li Maltepe Belediyesi'nde dönen rüşvet skandalıyla ilgili hazırlanan iddianamede yer alan tapeler rüşvet çarkının Maltepe sınırları içinde kalmadığını da gözler önüne serdi. Örgüt yöneticisi olarak belirlenen Haydar Battal'ın sekreteri Seval Arslan'ın diğer CHP'li belediyelerle de rüşvet çarkı oluşturduğu anlaşıldı. Ataşehir'de iş yapmak istediği değerlendirilen bir kişinin Arslan aracılığıyla Ataşehir Belediyesi çalışanına yönlendirildiği, ikili arasında rüşvet tarifesinin yükseltilmesi ile ilgili konuşmalar yapıldığına yönelik tapeler iddianamede yer aldı.

Maltepe Belediyesi‘nde dönen rüşvet skandalına ilişkin 5’i tutuklu 21 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede rüşvetin başka belediyelere de sıçradığı gözler önüne serildi.

“BAŞKANIN SEKRETERİ SINIRINI AŞTI”

Savcılığın tespitine göre örgüt yöneticisi olduğu kaydedilen Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç’ın eski yardımcısı ve şu anda ise CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Tasarım Müdür Yardımcısı Haydar Battal kadar sekreteri de rüşvet trafiğinde aktif rol aldı.

Başkan Yardımcısı Haydar Battal’ın sekreteri Seval Arslan’ın için savcılık, resmi görevinin sınırlarını aşacak şekilde hareket ettiğinin altını çizdi. Örgütün alt kademelerinde yer alan kişileri yönlendirmede bulunduğunu ve belediyeden ihale, kiralama gibi işleri alan firma yetkililerinden ‘bağış’ adı altında rüşvet talebinde bulunduğunu kaydetti.

RÜŞVET MALTEPE SINIRLARINI AŞMIŞ

Rüşvetin Maltepe’den İstanbul’daki diğer CHP’li belediyelere de sirayet ettiği anlaşıldı. Seval Arslan’ın Ataşehir Belediyesi çalışanı olarak tespit edilen Muzaffer Atalay ile konuşması da mercek altına alındı.

Ataşehir’de iş yapmak istediği değerlendirilen bir kişinin Seval Arslan aracılığıyla Atalay’a yönlendirildiği, yapılacak iş karşılığında ikilinin aralarında bir ücret belirledikleri ve iş karşılığı maddi menfaat temin ettikleri dikkat çekti.

Sabah’taki habere göre, Atalay’ın Arslan’a, “sen 50 de” diyerek fiyat belirlediği, karşılığında Arslan’ın rakamı az bularak, “Ne, onla hiçbir şey yapmaz abi, bence düşürtme bence yükselt” şeklinde akıl verdikten sonra görevlinin rakamı 350 liraya çıkardığı tapeler iddianamede yer aldı.

Arslan’ın bir özel hastaneye vatandaşın şikayeti üzerine gürültü nedeniyle kesilecek cezaya müdahale ettiğine dair telefon görüşmesi de ortaya çıktı.

Zabıtalar hastaneye geldiğinde başkan yardımcısını arayan Arslan, “Bizim elimiz ayağımız şu anda her işi yapıyor yani, acil müdahale et çıksınlar oradan” dediği, ardından da hastanedeki bir görevliyi arayarak, “Söylesene Seval’in bilgisi dahilinde oradaki zabıta çıksın oradan, şimdi ben zabıta müdür yardımcısı görüşmeye geçeceğim, Haydar başkana da söyledim” şeklinde konuşarak 19 bin liralık cezanın uygulanmasına engel olduğu belirlendi.