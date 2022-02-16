'Hak', 'Hukuk' 'Adalet' diye başlamışlardı! Emekçi hakkı yiyen Flash TV'nin balonu erken söndü: Toplu istifa şoku

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Muhalefete yakın isimleri bünyesinde toplayarak yola çıkan Flash TV'nin balonu erken söndü.

Seyhan Soylu'nun moderatörlüğünü yaptığı "Al Sana Haber" ekibinin topluca istifasının perde arkasından "emek gaspı" çıktı. Soylu sosyal medya platformu Youtube kanalından yaptığı açıklamada, "Flash TV maaşları ödemiyor." bilgisini verdi.

"Şu anda Flash TV'de 28 kişi teknik personeli vardı. Cuma günü bizim istifamızdan bir gün önce maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle 7 kişi istifa etmişti, bugün de 7 kişi istifa ediyor." diyen Soylu, sözde hak savunuculuğunun perde arkasını şöyle anlattı:

İşin kötüsü çalışacak yeni personel de Flash TV’ye gelmiyor. İnsan emeğinin karşılığımı alamazsa niye gelsin çalışsın? Daha önce Flash TV kapanmadan önce de personele 5 aylık maaş ödeyemediklerinden dolayı personel iş bırakmıştı.