Haji Wright'a dev talip

Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor'un tecrübeli forveti Haji Wright ile ilgili flaş bir transfer iddiası öne sürüldü. ABD'li forvetin, Fransız ekibinin radarına girdiği kaydedildi.

Haji Wright'ı transfer etmek isteyen Fransa temsilcisinin, Antalyaspor ile Sivasspor arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip ettiği vurgulandı. İşte transfer gelişmesinin ayrıntıları...Antalyaspor, geçtiğimiz sezon Sönderjyske'den kiraladığı Haji Wright'ın bonservisini sezon başında aldı. ABD'li santrfor için Galatasaray'ın da devreye girmesine rağmen Akdeniz ekibi, tecrübeli futbolcuyla 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme imzaladı.

Nuri Şahin'in öğrencisi, Süper Lig'de sezona etkili bir başlangıç yaptı. Haji Wright gösterdiği performansla Galatasaray, Fenerbahçe ve Avrupa'dan çok sayıda kulüpten transfer teklifi aldı.

Rusya'dan gelen transfer teklifini Antalyaspor kabul etti ancak ABD'li forvet, Rusya'da forma giymeye sıcak bakmadı. Haji Wright'ın transfer döneminde sakat olması nedeniyle beklenen ayrılık gerçekleşmedi.

25 yaşındaki forvet, sakatlıktan çıkmasının ardından formda performansını devam ettirdi. Golcü oyuncu, Süper Lig'de 23 maçta 15 kez fileleri havalandırdı. Haji Wright aynı zamanda takım arkadaşlarına 5 asist yaptı. ABD'li forvet, Türkiye Kupası'nda da 1 gol sevinci yaşadı.

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Serie A devi Inter'in de transfer listesinde yer aldığı öne sürülen Haji Wright ile ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Ajansspor'un haberine göre; Fransız ekibi Bordeaux, ABD'li forveti yakın takibe aldı. Bordeaux'un gözlemcilerinin Antalyaspor - Sivasspor maçını tribünden takip ettiği kaydedildi.

Fransa Ligue 2'de şampiyonluk mücadelesi veren Bordeaux'nun eski günlerine dönmek için Haji Wright transferini gündeme aldığı aktarıldı. Antalyaspor'un ABD'li santrfor için 13 milyon euro civarında bir bonservise onay verebileceği, transferde sonraki satıştan yüzde 20 pay istediği de vurgulandı.

ABD Milli Takımı'nda 7 maçta oynayan Haji Wright, rakip fileleri 2 kez havalandırdı. 25 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 6 milyon euro. LA Galaxy'de futbola başlayan Haji Wright daha sonra New York Cosmos, Schalke 04, Sandhausen ve VVV Venlo'da forma giydi.