Haiti'de hapishaneden kaçmaya çalışan mahkumlarla polis çatıştı
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince yakınlarındaki Croix-des-Bouquets Cezaevinden kaçma girişiminde bulunan mahkumlarla polis arasında çıkan çatışmada 1 polis ile 10 mahkum yaşamını yitirdi.
Bölge basınında çıkan habere göre, hapishane güvenliğini sağlayan bazı görevlileri alıkoyduktan sonra kaçmak isteyen mahkumlar polisle çatıştı.
Çatışmada 1 polis ile 10 mahkum hayatını kaybetti, 4 polis ağır yaralandı.
Yetkililer, mahkumların 3 polis ve 1 hemşireyi rehin aldıktan sonra polisle silahlı çatışmaya girdiğini, 8 mahkumun olay yerinde, 2'sinin hastanede öldüğünü bildirdi.
Muhtemel isyan ve firar girişimine karşı cezaevi çevresinde güvenlik önlemi artırıldı.
Haiti'deki Ulusal İnsan Hakları Savunma Ağı, olaya ilişkin açıklamasında, cezaevi güvenliğinden sorumlu kişilerin hapishaneye cep telefonları, ağır silahlar ve yasak malzemeler soktuğunu savundu, yetkililerden sorumluların bulunmasını istedi.
Haiti'de aynı cezaevinden 27 Şubat 2021'de de 200'den fazla kişi firar etme girişiminde bulunmuş, çıkan çatışmada 6'sı mahkum 25 kişi ölmüştü.