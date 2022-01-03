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Dünya Haiti'de çatışma! Başbakan şehirden çıkmak zorunda kaldı
Dünya

Haiti'de çatışma! Başbakan şehirden çıkmak zorunda kaldı

Haiti'de Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin suikastla öldürülmesinden sonra ülkenin liderliğini üstlenen Başbakan Ariel Henry, silahlı bir grup ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmanın ardından kuzeydeki Gonaives şehrinden çıkmak zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 21:23:00 -
Haiti'de çatışma! Başbakan şehirden çıkmak zorunda kaldı

Haiti'de Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin 7 Temmuz'da suikastla öldürülmesinden sonra ülkenin liderliğini üstlenen Başbakan Ariel Henry, silahlı bir grup ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmanın ardından kuzeydeki Gonaives şehrinden çıkmak zorunda kaldı.

Henry, 1 Ocak'ta Haiti'nin Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasını kutlamak için gittiği Gonaives şehrindeki katedralden çıkarken kendisini şehre ayak basmaması konusunda uyaran silahlı bir grup tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Haiti Ulusal Polisi sözcüsü bugün, polisin bölgeyi güvenlik altına aldığını söyledi.

Silah sesleri sebebiyle şehirden ayrılmak zorunda kalan ve planladığı konuşmayı yapamayan Henry, olayın ardından Gonaives piskoposuna ayini "şehirde hüküm süren gergin duruma rağmen" düzenlediği için teşekkür etti.

Henry, dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün düşmanlarımız, Haiti halkının düşmanları, tüm güçleriyle insanları öldürmek, kaçırmak, özgürlüklerini elinden almak, tecavüz etmek için şiddet kullanmaktan çekinmeyen teröristlerdir. Para için her şeyi yaparlar." ifadesini kullandı.

Jovenel Moise suikastı

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz'da silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise ise yaralanmıştı.

Moise'nin uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Moise'nin ölümünden kısa süre önce atadığı ancak yemin etmediği için görevi resmiyet kazanmayan Henry de 21 Temmuz'da başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

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