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Hainliği böyle beslemişler

FETÖ’nün medya yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Hasan Cemal’in kuruculuğunu yaptığı Bağımsız Gazetecilik Platformu’na yapılan bağışların yüzde 80’inin yurt dışı kaynaklı olduğu tespit edildi.

06 Aralık 2018 Perşembe 11:13

Mustafa Durmaz  İstanbul

Batılı devletlerin, terör yandaşlığı yapan satılık kalemleri kirli paralarıyla beslediği ortaya çıktı. FETÖ ve PKK başta olmak üzere birçok terör örgütünün sözcülüğünü üstlenen ve hakkında yakalama kararı çıkartılan Hasan Cemal’in kuruculuğunu üstlendiği Bağımsız Gazeteciler Platformu’nun maddi kaynaklarının yüzde 80 oranında Batılı ülkelerce finanse edildiği öğrenildi. Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalarda bilinen Bağımsız Gazeteciler Platformu’nu desteleyenler arasında Batılı konsoloslukların ve büyükelçiliklerin olduğu belirlendi. Firari Hasan Cemal’in yönetiminde olan Bağımsız Gazeteciler Platformu’na destekleyenler arasından Alman Danışmanlık Şirketi Niras, ABD menşeli Ulusal Demokrasi Vakfı, Norveç Büyükelçiliği, İsveç Başkonsolosluğu, ve Guardian Foundation’un olduğu kaydedildi. 17/25 Aralık kumpasından sonra söz konusu kuruluşlardan, Bağımsız Gazeteciler Cemiyetine yaklaşık 1 buçuk milyon TL  para aktarıldığı saptandı.

Almanlar baş rolde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gelişen Türkiye’yi hazmedemeyen Batılı ülkeler, ülkemizden devşirdikleri yerli iş birlikçilerini finanse ederek ayağımıza çelme takmaya devam ediyor. Terörün ve kaosun merkezi Batı, FETÖ’nün milli iradeye ilk darbe girişimi olan 17/25 Aralık kumpasından sonra terör yandaşı gazetecilere kol kanat germiş. Gazetecilik mesleğini ideolojik saplantılarına alet eden ve 17/25 Aralık’tan sonra FETÖ’nün sözcüsü gibi davrananHasan Cemal’in kurucusu olduğu Bağımsız Gazeteciler Platformu, Batılı ülkeler eliyle semirtilmiş. Almanya’nın önemli danışmanlık firmalarından biri olan Niras 423 bin TL yardım yaparak, Bağımsız Gazeteciler Platformu’na adeta can suyu olmuş. Türkiye’nin teröre karşı en kararlı tutumunu sergilediği bir dönemde, kiralık kalemleriyle ülkemizin bağrını deşenler, ABD’den de gerekli desteği almış.

Para konsolosluktan

ABD menşeli Ulusal Demokrasi Vakfı, Bağımsız Gazeteciler Platformu’na 265 bin Türk Lirası para aktarmış. Söz konusu vakfın birçok ülkede, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunduğu da biliniyor. Yine ABD kökenli Guardian Foundation isimli vakıf, 251 bin TL gibi büyük bir rakamı Cemal’e destek için hibe etmiş. Türkiye’ye yönelik karalama kampanyalarında en önde yer alan Bağımsız Gazeteciler Platformu, Norveç Büyükelçiliği’nden  127 bin TL, İsveç Başkonsolosluğu’ndan  ise 110 bin TL finansman desteği almış.

“Erdoğan darbesi” diyecek kadar alçaldı!

FETÖ’nün medya yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkartılanHasan Cemal, yurt dışında firari bir hayat sürüyor. Darbelerin kitabını yazan Hasan Cemal son yıllarda Fetullahçı Terör Örgütü medyası ile birlikte hareket ediyordu. 17/25 Aralık darbesinden bu yana FETÖ tarafından finanse edilen haber sitelerinde köşe yazan Hasan Cemal, Gülen medyasının da vazgeçilmez isimlerindendi. Gülen örgütüne övgüler yağdırır, seçilmiş Cumhurbaşkanı’na hakaret ederdi. Önce 15 Temmuz darbesini göstermelik olarak kınadı ama FETÖ cuntası hakkında bir cümle kurmak aklına gelmedi. Kapatılan ve yayın hayatını durduran FETÖ medyasının ardından ağıtlar yakan Hasan Cemal 240 kişinin şehit olduğu bu kanlı darbe girişimine “Erdoğan Darbesi” diyecek kadar alçaklaştı!

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:13
  1. İstanbul
  2. Batılı devletler
  3. FETÖ
  4. PKK
  5. Bağımsız Gazeteciler Platformu
  6. Firari Hasan Cemal
  7. Alman Danışmanlık Şirketi Niras
  8. ABD menşeli Ulusal Demokrasi Vakfı
  9. Norveç Büyükelçiliği
  10. İsveç Başkonsolosluğu
  11. Guardian Foundation
  12. 17/25 Aralık kumpası
  13. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  14. ABD
  15. Türk Lirası
  16. Fetullahçı Terör Örgütü medyası
  17. Erdoğan Darbesi

YORUM YAZ

  • AlperenAlperen37 dk önce
    Batılılar borsaya para yağdırınca pek sevindirik oluyorsunuz ya..haberlerin içinde bu haberde vardı..
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 43 dk önce
    Satılmış Gazeteciler Platformu. Olarak Değiştirsinler. Çok Daha Uyar. Hiç Şüphesiz ki. Ayrıca, Fransa da, Başlayan Avrupa Baharı Tüm Avrupa ya Yayılır Türkiye'yle Uğraşacak Halleri Kalmaz İnşallah.
  • Duran DemirDuran Demir48 dk önce
    Hainlik dededen kalma bunların kökü böyle CHP ye gönül verenlere duyurulur
  • YAŞARYAŞAR51 dk önce
    İçimizde ne kadar hain varsa hepsini batılılar beslemiştir. O yüzden Batı hiç bir zaman bizim dostumuz değildir. Biz ne zaman birlik ve beraberlik içinde oluruz. O zaman Batı bizimle daha çok uğraşmış ve saldırmıştır.
  • mlymmlym1 sa önce
    Ömrümde Bir sefer OlsunYazılarını Okumadım Nede Yazdığı Gazeteyi Aldım.
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