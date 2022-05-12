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Gündem Hainlerin saldırısına çok sert karşılık! 'Tam isabet komutanım'
Gündem

Hainlerin saldırısına çok sert karşılık! 'Tam isabet komutanım'

Gaziantep'in Karkamış ilçesine kalleşlerin düzenlediği saldırıya çok sert karşılık verildi. Milli Savunma Bakanlığı öldürülen terörist sayısının 21'e yükseldiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-12 23:57:00 - 2022-05-13 00:06:45

 Yeniakit.com.tr 

Gaziantep’in Suriye sınırında yer alan Karkamış ilçesindeki Köprübaşı Hudut Karakolu’na düzenlenen hain saldırıya çok sert karşılık verildi.

Milli Savunma Bakanlığı teröristlere düzenlenen operasyonun görüntülerini paylaştı.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakolumuza yapılan hain saldırı sonrası başlatılan meşru müdafaa ve cezalandırma atışları sonucunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 21’e yükselmiştir. Cezalandırma atışlarına devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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