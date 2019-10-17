Hainlere gece baskını! PÖH evlerinden aldı
Adana'da Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili sosyal medyadan kara propaganda yapan 13 şüpheli Özel Harekat polislerinin de desteği ile düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.17 Ekim 2019 Perşembe 10:00
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, harekatın ardından terör örgütü YPG/PKK'yı destekleyen paylaşımlar yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Özel Harekat bastı
Ekipler, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden paylaşımları tespit edilen 16 kişiye yönelik operasyon düzenledi.
Firari 3 zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.
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