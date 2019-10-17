0553 313 94 23

Hainlere gece baskını! PÖH evlerinden aldı

Adana'da Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili sosyal medyadan kara propaganda yapan 13 şüpheli Özel Harekat polislerinin de desteği ile düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

17 Ekim 2019 Perşembe 10:00
Hainlere gece baskını! PÖH evlerinden aldı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, harekatın ardından terör örgütü YPG/PKK'yı destekleyen paylaşımlar yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Özel Harekat bastı

Ekipler, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden paylaşımları tespit edilen 16 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

Firari 3 zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 10:00
  1. Adana
  2. operasyon
  3. PÖH

YORUM YAZ

  • OvalıOvalı23 dk önce
    Allah aşkına bu hainleri niye içeri koyuyorsunuz.? Gebertin gitsin. 40 yıldır bu hainlerle uğraşmak akıl karı değil.
  • tuğrultuğrul37 dk önce
    Paslı jiletle münasip yerlerinden kesin vatan hainleri tetanoz olup, yavaş yavaş gebersinler

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Türkiye ziyareti öncesi orada durdular! Kritik görüşme öncesi ABD'lilerden şaşırtan mola
  1. Türkiye ziyareti öncesi orada..
  2. ABD'den skandal YPG hamlesi! Türk..
  3. Murat Alan’a saldıran ülkücü, asker..
  4. 'PKK destekçisinin Kadıköy..
  5. Yasanın kabulü sonrası Gül'den..
  6. Çanakkale'de izinsiz kazı yapanlara..
  7. TSK'dan bağış! O ülkenin askerlerini..
  8. Dışişleri Bakanlığındaki atama..
  9. TOKİ 16 ilde 130 iş yeri ve 91 konutu..
  10. Samsun'da feci kaza! 2 yaralı
  11. Ortaya çıktı! İşte Erdoğan'ın yırtıp..
  12. Naci Ağbal, 2020 büyüme hedefini..
  13. O ülkeden YPG'ye akılalmaz PKK çağrısı!
  14. Turan İlteber Yalçın kimdir? Semih..
  15. Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına..
  16. Bahaettin Karakoç vefatının 1. yılında..
  17. Davutoğlu’nun ABD mesajına tepkiler..
  18. ‘Ümmetin Sesi’ yeni merkezinde
  19. İzmir'de 314 düzensiz göçmen yakalandı
  20. Kritik saatler! Türkiye ve ABD masaya..
Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!
Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!
Suudi Arabistan'daki rezaletin aynısı BAE'de de yaşandı... Putin'in zor anları!
Suudi Arabistan'daki rezaletin aynısı BAE'de de yaşandı... Putin'in zor anları!
Hulusi Akar haberinden sonra yaptığı hareket olay oldu!
Hulusi Akar haberinden sonra yaptığı hareket olay oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri Alman basınını zıplattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri Alman basınını zıplattı
Rusya'nın Suriye'deki niyeti belli oldu
Rusya'nın Suriye'deki niyeti belli oldu

Günün Karikatürü

16 Ekim 2019
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Erdoğan skandal kararı böyle duyurdu: Şahsıma ve aileme vize yasağı koydular
Erdoğan skandal kararı böyle duyurdu: Şahsıma ve aileme vize yasağı koydular