Hainlere gece baskını! PÖH evlerinden aldı Adana'da Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili sosyal medyadan kara propaganda yapan 13 şüpheli Özel Harekat polislerinin de desteği ile düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, harekatın ardından terör örgütü YPG/PKK'yı destekleyen paylaşımlar yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı. Özel Harekat bastı Ekipler, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden paylaşımları tespit edilen 16 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Firari 3 zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

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