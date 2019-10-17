Hainler Nusaybin'e saldırdı! 1 asker yaralı TSK'nın Barış Pınarı Harekatı kapsamında ağır darbe vurduğu terör örgütü YPG/PKK, Nusaybin'de 4 farklı noktaya havanlı saldırı düzenledi. Saldırıda 1 asker yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesine terör örgütü PKK/ YPG'nin kontrolündeki Suriye topraklarında 4 farklı noktaya havanlı saldırı düzenlendi. Havanlardan biri karakol yanına düşerken 1 asker hafif yaralandı. Suriye'de terör örgütü PKK/ YPG kontrolündeki noktalardan Nusaybin ilçesinde 4 farklı yere havan mermisi atıldı. Atılan mermilerden biri sınır hattındaki karakolun yakınındaki boş araziye düşüp patladı. Yer yer çatışmaların yaşandığı bölgede 1 asker hafif yaralandı. Yaralı asker tedavi altına alındı Yaralı asker, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sınır hattındaki birlikler, saldırı yapan bölgeyi ateş altına aldı.

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