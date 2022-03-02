Hain Putin! Saldırmak için 28 Şubat'ın geçmesini bekleyemedin mi?

6 muhalefet partisinin toplantısının kamuoyunda yeterli ilgiyi görmediğini belirten Engin Ardıç, "Tören, Ukrayna savaşının patırtısı arasında davulcu hapşırığı gibi gürültüye gitti. Hain Putin, insan saldırmak için hiç olmazsa 28 Şubat'ın geçmesini bekler" dedi. Ardıç, Sabah gazetesindeki köşesinde özetle şunları kaydetti:

"Deniz Baykal halka inmenin yolunu kendince bulmuştu: Kurultayda sahneye ışıklar ve dumanlar içinde, hoplayıp zıplayarak çıkıyordu... O günlerin gözde şarkıcısı Ricky Martin gibi...

Ricky Martin'in eşcinsel olduğu açıklanınca sanırım üzülmüştür.

Bunlar sahneye "Devlerin Aşkı", "Oy Asiye" ve "Gülpembe" şarkıları eşliğinde çıkmışlar. Herkesin kalitesi kendine.

Liderler... Gültekin Uysal diye bir adam var, o da kendince bir lidermiş...

Ne ki, tören, Ukrayna savaşının patırtısı arasında davulcu hapşırığı gibi gürültüye gitti...

Hain Putin, insan saldırmak için hiç olmazsa 28 Şubat'ın geçmesini bekler. (...)"