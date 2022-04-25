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Gündem Hain PKK’lı teröristler işte böyle yakalandı! Pençe-Kilit Operasyonu'na ilişkin müthiş görüntüler!
Gündem

Hain PKK’lı teröristler işte böyle yakalandı! Pençe-Kilit Operasyonu'na ilişkin müthiş görüntüler!

Türkiye terör örgütü PKK’ya yönelik amansız mücadelesini sürdürüyor. Irak’ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda PKK’lı teröristlerin yakalanma anlarına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 13:25:00 - 2022-04-25 13:37:58

Metina, Avaşin, Zap bölgelerinde yürütülen operasyonda şimdiye kadar 39 mağara ve sığınak yok edildi.

Mehmetçik adım adım ilerliyor

Karadan bordobereliler ilerlerken havadan da Türk jetleri destek sağlıyor.

Bu kapsamda 56 terörist öldürülürken Mehmetçik adım adım bölgeyi kontrol altına alıyor.

Kahraman askerlerimiz operasyonu Zap Vadisi'ne doğru yoğunlaştırırken Kandil'deki büyükbaşları korku sardı.

Teröristlerin yakalanma anları

Bir mağarada teröristleri tespit eden komandolar, operasyon için düğmeye bastı.

Kaçamayan 2 terörist mağara girişinde yakalandı.

Teröristlerin terk ettikleri yerlere tuzakladığı çok sayıda el yapımı patlayıcı da komandolar tarafından imha edildi.

Diğer yandan Mehmetçik'in bölgedeki kararlı yürüyüşünün ardından hedefin Kandil'e çevirileceği yönündeki yorumların sayısı arttı.

 

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