Hain Fethullah Gülen Enes Kanter’i de kandırmış! FETÖ’cü Enes Kanter nasıl yolunduğunu böyle anlattı

FETÖ’nün yolduğu zenginler kervanına Enes Kanter de katıldı. Şok itiraf kendisinden geldi. Mağdur edebiyatı yapılarak NBA oyuncusu Enes Kanter nasıl FETÖ tarafından yolunduğunu böyle anlattı.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Enes Kanter, NBA’den kazandığı 110 milyon doları örgüt abilerine verdiğini şuan küçük bir evde kirada oturduğunu ve arabası olmadığını açıkladı.

Hakan Şükür de dolandırılmıştı!

ABD'de firari FETÖ’cü Hakan Şükür güvendiği FETÖ'cü dostları tarafından dolandırıldığını ve tüm varlığını kaybettiğini açıklamıştı.



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