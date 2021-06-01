Hain Emre Uslu’dan tam isabet! Kara haber FETÖ'de tez duyuldu
FETÖ'cü olmadığını iddia eden firari vatan haini Emre Uslu, terörist başı Fetullah Gülen'in yeğeninin yakalandığı haberini önceden aldı. Uslu'nun dün Türkiye'ye getirildiği açıklanan terörist Selahattin Gülen'in haberini 20 Mayıs'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurduğu ortaya çıktı.
15 Temmuz kanlı darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde üst düzey yöneticilerinden Selahattin Gülen, düzenlenen operasyonla enselendi ve Türkiye'ye getirildi.
Türkiye Cumhuriyeti’ni ve AK Parti hükümetini karalamak için elinden geleni ardına koymayan gazeteci görünümlü vatan haini FETÖ’cü Emre Uslu, teröristbaşı Fetullah Gülen'in yeğeninin yakalandığı haberini 20 Mayıs'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurmuştu.
FETÖ'cü olmadığını iddia eden firari vatan haini Emre Uslu'nun söz konusu haberi önceden nasıl aldığı merek konusu oldu.
Bilindiği üzere dün terörist Selahattin Gülen'in yakalanarak Türkiye'ye getirildiği açıklanmıştı.