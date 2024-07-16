Hain darbe girişiminde 7 kurşunla yaralanan Tümgeneral Alâ: Bu vücudu feda etmeye hazırım

Samsun’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri sabah şehitlik programları ile başladı. Protokol üyeleri 15 Temmuz’da şehit olan Samsunlu şehitlerin ailelerine ziyaret gerçekleştirdi. Etkinlik akşam saatlerinde Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü ile devam etti. Anıt Park önünden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Caddesi, Lise Caddesi ve İstiklal Caddesi’nin ardından 19 Mayıs Bulvarı’nı takiben Cumhuriyet Meydanı’nda sonlandı. Akabinde protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla Cumhuriyet Meydanı’nda etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Akabinde Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. İl Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından dualar edildi. 15 Temmuz görüntülerinin izlenmesinin ardından konuşmalara geçildi.

"22 kez ameliyat oldum, vatan için bu vücudu feda etmeye hazırım"

15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Kartaltepe Kışlası’nda çıkan çatışmada vücudunun çeşitli yerlerine 7 kurşun isabet eden, 22 kez ameliyat olduktan sonra tekrar görevine dönen Gazi Tümgeneral Davut Alâ etkinlikte yaptığı konuşmada, "15 Temmuz benim düşünceme göre yalnızca bir darbe girişimi değildi. O akşam Türkiye’ye yönelen açık bir savaşın aşamasıydı. Bu turnusol kağıdıydı. Kimin hain kimin vatansever olduğunu ortaya çıkardı. Emperyal haydutların kamuflaj giymiş tetikçileri vampirler gibi o gece ortaya çıkarak aziz milletimizin kanını içmeye çalıştılar. Bir gecede 252 vatan evladını şehit, 2 bin 740 vatan evladını gazi yaptılar. Bu sayıları özellikle gençlere söylüyorum. ‘Roblox,’ League of Legends’ gibi bilgisayar oyununda oynanan ve oralarda öldürülen düşmanların sayıları değil bunlar şehitlerimiz, gazilerimiz. Ben asker olduğum için özellikle söylüyorum; herhangi bir operasyonda, selde veya yangında verdiğimiz kayıplar değil yalnızca 21 saat içerisinde 252 vatan evladımız şehit oldu. O akşam meclisimiz bombalandı. Türk tarihinde, Osmanlı tarihi dahil hiçbir zaman meclisimiz bombalanmadı. O akşam bu hainler kendilerine emanet edilen uçaklarla, tonluk bombalarla maalesef gazi meclisimize bomba attılar. Onlar tuzak kurdular, Allah’ta onların tuzaklarını bozdu. Evet, ’Allah en iyi tuzak bozucudur’ ayeti tecelli etti. O akşam bize gazilik nasip oldu. Şimdiye kadar 22 kez ameliyat oldum, 9 parmağım var. Bu vatan için bu vücudu feda etmeye hazırım" diye konuştu.

"Milletimiz kardeşlik ruhunun bu topraklarda sonsuza dek var olacağını tüm dünyaya gösterdi"

Programda konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, stratejik kurumlarımızın içine sızarak demokrasimize kasteden hain FETÖ darbe girişimine karşı toplumsal hafızamızın diri tutulması, demokrasimizin güçlenmesi, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin hatırlanması için sembol niteliğindedir. Devletimizin ve milletimizin bağımsızlığına, istiklaline ve istikbaline kastederek demokrasimize el uzatmak isteyen hain FETÖ terör örgütü tarafından yapılan darbe girişimine karşı 15 Temmuz 2016 gecesi Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın millet iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımadığını belirten tarihi çağrısı sonrası genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle 7’den 70’e tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkesinde kenetlenerek tek yürek olan milletimiz, milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmış, hain darbe girişimini bir demokrasi zaferine dönüştürerek birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun bu topraklarda sonsuza dek var olacağını tüm dünyaya göstermiştir" şeklinde konuştu.

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"FETÖ terör örgütüne ve işbirlikçilerine milli irade tokadı atıldı"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "15 Temmuz 2016’da tarihinin en ağır imtihanlarından birini yaşayan ülkemiz, bundan 8 yıl önce 15 Temmuz gecesi hayasız bir akına maruz kalmıştır. Allah’ın inayeti, idarelerimizin dirayeti, aziz milletimizin cesareti ve kahramanların silahlı güçlerimizin üstün gayretleriyle bu tehlike, bertaraf edilmiştir. FETÖ terör örgütüne ve işbirlikçilerine milli irade tokadı atılarak gerekli ders verilmiştir. Türk milleti 15 Temmuz gecesi tarihinde hiç karşılaşmadığı alçak bir darbeye maruz kalmıştır. Başkomutanımızın çağrısında kararlı ve tereddütsüz bir tutum sergilemesi milletin zaferinin en önemli unsuru olmuştur. Millet olarak birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı.

Programda ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, siyasi partilerin il başkanları da konuşma yaptı. Programa kaymakamlar, belediye başkanları, il müdürleri, üniversite rektörleri, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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