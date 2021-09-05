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Spor Hagi'nin takımı Terim'i yendi!
Spor

Hagi'nin takımı Terim'i yendi!

Galatasaray, hazırlık maçında Romanya ekibi Forul Constanta'ya 3-1 mağlup oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 14:27:00 -
Hagi'nin takımı Terim'i yendi!

Galatasaray, hazırlık maçında Romanya ekibi Forul Constanta'ya 3-1 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı futbol takımı, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada efsane ismi Gheorghe Hagi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Forul Constanta ile karşı karşıya geldi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maça Galatasaray, Fatih Öztürk, Sacha Boey, Işık Kaan Arslan, Marcao, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Berkan Kutlu, Olimpiu Morutan, Emre Kılınç, Ryan Babel ve Mbaye Diagne ilk 11'i ile başladı.

Teknik direktör Fatih Terim, müsabakanın ikinci yarısında Patrick van Aanholt, Oğulcan Çağlayan ve Atalay Babacan'ın yanı sıra altyapıdan genç oyunculara da forma şansı verdi.

Galatasaray, Bradley de Nooijer'in kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Galatasaray'a üstünlük kuran Forul Constanta, son 10 dakikada Jefte Betancor, Ely Fernandes ve George Ganea'nın (Penaltıdan) kaydettiği gollerle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

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