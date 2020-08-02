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Spor

Hagi, Viitorul Constanta'daki teknik direktörlük görevini bıraktı

Yeniakit Publisher
2020-08-02 19:56:05 -
Hagi, Viitorul Constanta'daki teknik direktörlük görevini bıraktı

ANKARA (AA) - Eski yıldız futbolcu Gheorghe Hagi, sahibi olduğu Romanya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Viitorul Constanta'daki teknik direktörlük görevini bıraktığını açıkladı.

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Hagi, kulübün internet sitesindeki açıklamasında, 2014 yılının eylül ayından beri yürüttüğü görevinden ayrılmaya karar verdiğini duyurdu.

55 yaşındaki Rumen teknik adam, kulübün futbol akademisinde çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Hagi tarafından 2009'da kurulan ve başkanlığını Gheorghe Popescu'nun yaptığı Viitorul Constanta, 2016-2017 sezonunda lig şampiyonu olmuştu.

Futbolculuğu döneminde Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 132 maça çıkan ve 59 gol atan Hagi, sarı-kırmızılılarda 2004-2005 ve 2010-2011 sezonlarında teknik direktörlük yapmıştı.

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