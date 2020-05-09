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Dünya

"Hafter'in amacı açıkça görülüyor" deyip çağrıda bulundu: Yeniden gözden geçirin

İngiltere'nin eski Trablus Büyükelçisi Peter Millet, Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in ülkeye istikrar getireceğini düşünerek ona destek veren Avrupa ülkelerinin, bu düşüncelerini gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 16:01:00 -
"Hafter'in amacı açıkça görülüyor" deyip çağrıda bulundu: Yeniden gözden geçirin

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan İngiltere'nin eski Trablus Büyükelçisi Peter Millet, Avrupa’da farklı ülkelerin kendi siyasi ve ticari çıkarları temelinde oluşan karmaşık nedenlerle Hafter’e destek verdiğini belirtti.

Millet, "Bazı ülkeler, Hafter’in terörle mücadele iddiasını desteklenmeye değer bir dava olarak görmeye karar verdi. Belki onu desteklemenin bu sorun ve bölünmüş ülkeye istikrar getirebileceğini düşündüler. Ancak şimdi Hafter’in amacının gücü ele geçirmek olduğu açıkça görüldüğüne göre bu yargılar yeniden değerlendirilmeli" dedi.

Libya’da tek çözümün Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde ülkedeki siyasi, kabilesel, toplumsal ve ekonomik grupları mümkün olduğunca geniş bir biçimde içine alan bir süreç olduğunu söyleyen Millet, "Bu, Libyalıların ortak ulusal çıkarına odaklanan yavaş bir barışma süreci olmalı. Farklı kabilesel, bölgesel ve askeri grupları ortak, ulusal bir anlatı içinde toplamalı" ifadesini kullandı.

Millet, uluslararası toplumun da bu süreçte "BM’nin ardında sözde değil hakiki şekilde birleşmesi" gerektiğinin altını çizdi.

İngiltere'nin pozisyonu

İngiltere’nin Libya’daki siyasi mutabakatı ve Libya Hükümeti'ni desteklemeye devam ettiğini vurgulayan Millet, "İngiltere, BM’nin barış çabalarını da tutarlı bir şekilde destekledi. Bunu yapmayı da aktif ve görünür biçimde sürdürmeli" dedi.

Millet, Libya’daki siyasi mutabakatı sabote eden Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih’e ve aralarında Salih Badi’nin de bulunduğu milis liderlerine karşı yaptırımlar getirildiğine, bu yaptırımların uluslararası toplumun elindeki ana araç olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Siyasi süreci reddetmesi ve Trablus’a yönelik ayrım gözetmeyen bombardımanı göz önüne alındığında, Hafter’e de yaptırım uygulanması için güçlü bir zemin var. Bununla birlikte Hafter’in destekçilerinin, yaptırım uygulanmasını engellemeye çalışmasını bekliyorum."

Kimyasal silah

Millet, Hafter saflarında savaşan Rus güvenlik şirketi mensuplarının Trablus'ta kimyasal sinir gazı kullandığı iddiasıyla ilgili olarak da BM Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams'ın bu konuda dile getirdiği kaygılara katıldığını söyledi.

Williams'ın haklı bir biçimde Libya'nın kimyasal silah kullanımı konusundaki anlaşmalara taraf olduğunu hatırlattığını aktaran Millet, Kimyasal Silahları Önleme Örgütünün bu konuyu soruşturma yetkisi bulunduğunun altını çizdi.

Libya Hükümeti İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Hafter saflarında savaşan Rus güvenlik şirketi Wagner mensuplarının geçen ay Trablus'un güneyindeki Salahaddin bölgesinde Libya Ordusuna karşı kimyasal sinir gazı kullandığını açıklamıştı.

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