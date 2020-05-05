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Dünya

Hafter'e çok büyük darbe

Libya Ulusal Muatabakat Hükümeti, Vatiyye Üssü'ne düzenlenen operasyonda darbeci Hafter'e bağlı üst düzey bir komutanı öldürdü.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 16:41:00 - 2020-05-05 16:59:39
Hafter'e çok büyük darbe

Libya ordusu, stratejik Vatiyye Üssü'nü Hafter milislerinden geri almak için düzenlediği operasyonda, üssü korumakla görevli sözde komutanı öldürdü.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, ordu birlikleri, Vatiyye Askeri Üssü'nü Hafter milislerinden geri almak için başlattıkları operasyonda, 10 silahlı aracı etkisiz hale getirdi, bir tanesini ise ele geçirdi.

Açıklamada, Vatiyye Askeri Üssü'nü korumakla görevli Hafter milislerinin komutanı Usame Emsik'in öldürüldüğü belirtildi.

Libya ordusu, ülkenin batısındaki en stratejik nokta olan Vatiyye Askeri Üssü'nü, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalinden kurtarmak için sabah saatlerinde operasyon başlatmıştı.

Vatiyye Askeri Üssü'nün öneml

Başkent Trablus'un yaklaşık 140 kilometre güneybatısındaki Vatiyye Askeri Üssü, Hafter milisleri tarafından başkente yönelik hava saldırılarında yoğun biçimde kullanılmıştı.

Libya ordusu, 25 Mart'ta başlattığı Barış Fırtınası Operasyonu'nda üssün bir kısmını ele geçirmiş ancak daha sonra çekilmek zorunda kalmıştı. Libya hükümeti güçleri, 13 Nisan'da üssün çevresinde 3 bin kilometrekarelik alanı milislerden temizlemişti.

Çölün ortasında geniş ve korunaklı bir askeri alan olan Vatiyye, 7 ila 10 bin askerlik kapasitesiyle de stratejik önem taşıyor.

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