Hafter'den Türkiye'ye yönelik kirli plan! Az önce açıkladı

Darbeci Halife Hafter liderliğindeki güçler, ateşkesi bozmanın yollarını arıyor.

Darbeci güçler tarafından yapılan açıklamada, “Libya Arap Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı, 5+5 Ortak Askeri Komite çıktılarının uygulanması ve ateşkes taahhüdünü teyit ederken, bugün el-Hişa, el-Kadahiye, Zemzem ve tüm doğu Misrata bölgelerinde gelişmiş Türk silahlarıyla donanmış binlerce yabancı unsur ve paralı askerden oluşan milislerin toplandığını gözlemledik. Sirte ve Cufra’daki Libya Arap Silahlı Kuvvetleri’nin mevzilerine saldırmak için hazırlık seviyelerini yükselttiler ve genel olarak tüm doğu bölgesini tehdit etmek için geldiler” denildi.

Libya'da ara ara düzenlediği saldırılar ile adeta kışkırtıcı adımlara imza atan Hafter yönetiminin son açıklaması, provokasyon ve olası saldırıların bahanesi olarak yorumlandı.

Açıkmalara ilişkin yapılan yorumlarda, 'Hafter, Türkiye'ye yönelik yalanını saldırı bahanesi olarak kullanacak' denildi.