Hafter’den Biden’la görüşme rüşveti

Münübe Yılmaz

Libya’da Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Sudan, İsrail, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Yunanistan ve Esed rejimi tarafından desteklenen darbeci Hafter, 24 Aralık’taki seçimlerde istediğini almak için lobi faaliyetlerine başladı.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesindeki habere göre Libya’daki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter, ABD’de Joe Biden yönetimiyle görüşmek için 3 lobi firmasıyla anlaştı.

Birçok savaş suçu ile suçlanan Hafter’in 3-4 Eylül’de “Lanny J. Davis & Associates PLLC”, “Livingston Group LLC” ve “Holland & Knights” (Avukatlık şirketi) firmalarıyla anlaşma yaptığı yabancı lobi kayıt sisteminde görüldü. Kontratlarda, Hafter’in Libya’da barış ve istikrarı destekleyen önemli bir kamusal figür olduğunun yer alması dikkati çekti.

Eski başkan Clinton’un yardımcısı Davis’i kiraladı

WSJ, Libya’daki teröristlerin başı Hafter’in, bu şirketlerin sahibi olan eski Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Lideri Bob Livingston’ı ve eski Başkan Clinton’ın yardımcısı Lanny Davis’i kendi lehine çalışması için kiraladı.

Haberde şu ifadelere yer verildi: “Trablus hükümetine saldırılar düzenleyen savaş suçlusu Aralık seçimleri öncesinde destek istiyor. Halife Hafter, Libya ordusunda 1980’lerde uzun zamandır lider olan Muammer Kaddafi’den ayrılan ve daha sonra CIA desteğiyle Kaddafi rejimine karşı bir kampanya yürüten ve 20 yıl Virginia’da yaşayan eski Libya ordusu komutanıydı. Belgelere göre, Libya’da iktidar için yarışan Rus destekli savaş ağası, Biden yönetiminden siyasi destek almak için yaklaşık 1 milyon dolarlık bir lobi anlaşması yaptı. Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı ve Kongre’deki yetkililerle görüşmeler yapmak isteyen Hafter, böylece Aralık seçimleri için destek bulmaya çalışıyor.”

Fransa da Hafter için aşiret liderlerini ağırlıyor

Öte yandan Hafter destekçisi Fransa da Libya’daki aşiret liderlerini Paris’e ağırlayıp, seçim öncesi onlardan Hafter’e ve onun işaret edeceği isme destek vermesini istiyor. Bu konuda ülkenin doğusundaki tüm aşiretlerle temaslar kurulduğu da belirtildi.

