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Hafter tehditle hizaya geldi

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) verdiği destek sebebiyle Türkiye’yi düşman ilan eden ve önceki gün 6 Türk’ü kaçıran Hafter, “Türk işçilerden haberimiz yok” yalanından döndü. Militanlar, Türkiye’nin “İşçiler serbest bırakılmazsa Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir” tehdidi sonrası Türkleri bıraktı.

02 Temmuz 2019 Salı 09:37

Türkiye’yi düşman ilan edip tehditler savuran ABD, Suud, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kuklası General Hafter, zoru görünce çark etti.

İç savaşın sürdüğü Libya’da ülkedeki toprakların büyük bölümünü elinde tutan General Halife Hafter güçleri geçtiğimiz hafta BM’nin resmen tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) toprak kaybetmesi sonrası önceki gün Türkiye’yi düşman ilan edip, Türk işçileri kaçırdı. Türk gemileri  ve Türk uçaklarının artık hedef olduğunu belirttikten sonra önceki akşam Türk işçileri kaçıran Hafter militanları, Türkiye’nin sert çıkışı sonrası geri adım attı.

ABD, Fransa, Mısır, Suudi ve BAE’nin desteklediği Hafter güçlerinin Sözcüsü General Ahmed el-Mismari, dün sabah 6 Türk’ün alıkonulduğuna dair bir bilgilerinin olmadığını iddia ederek Ankara’nın tansiyonunu düşürmeye çalıştı.

Hafter’e vururuz tehdidi

Türk işçilerin kaçırılmasına tepki gösteren Türk Dışişleri Bakanlığı, “Libya’da Hafter’e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir” dedikten saatler sonra Hafter güçleri korkudan çark edip 6 Türk işçiyi serbest bıraktı.

6 işçi dönmek istiyor

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, alıkonulan 6 Türk vatandaşı gemici serbest kaldı. Kaynaklar, Türk çalışanların Libyalı şirket sahipleriyle gemiye geri döndüklerini ve şimdilik çalışmaya devam ettiklerini aktardı. Ancak Türk gemicilerin Türkiye’ye dönmek istedikleri ve bu taleplerini şirket yetkililerine de aktardıkları ifade edildi.

Libya şirketinin gerekli işlemleri yapması halinde Türk işçiler, kısa zamanda Türkiye’ye dönecek.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 09:37
  1. Ankara
  2. ABD
  3. Suud
  4. Mısır
  5. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
  6. General Hafter
  7. General Halife Hafter
  8. Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH)
  9. Türk işçiler
  10. Hafter güçlerinin Sözcüsü General Ahmed el-Mismari
  11. Türk Dışişleri Bakanlığı
  12. Hafter güçleri
  13. 6 Türk vatandaşı

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