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Dünya Hafter milislerinden temizlenmişti! Bir tane daha bulundu
Dünya

Hafter milislerinden temizlenmişti! Bir tane daha bulundu

Libya ordusunun haziran ayında ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtardığı Terhune'de bir toplu mezar daha bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 23:04:00 -
Hafter milislerinden temizlenmişti! Bir tane daha bulundu

Libya ordusunun haziran ayında ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtardığı Terhune kentinde bir toplu mezar daha bulunduğu bildirildi.

Libya'daki Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu Müdürü Lütfi Tevfik, Terhune'de yeni bir toplu mezar bulduklarını belirtti.

Kuruma bağlı ekiplerin Terhune'de Ed-Devayim aşireti arazisi 4. bölgede bulunan yeni mezarda 2 cesede ulaştığını bildiren Tevfik, arama çalışmalarının devam ettiğini ve ceset sayısının artabileceğini ifade etti.

Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı.

Hafter milislerinin, Trablus'a yönelik 14 ay süren saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'nin kurtarılmasından sonra Libya makamları, şehirde ve çevresinde çok sayıda toplu mezar ve cesede ulaşmıştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) 22 Haziran'da yapılan açıklamada, toplu mezarlara ilişkin UCM Başsavcılığına güvenilir bilgiler ulaştığı duyurulmuştu.

Hafter yanlısı "Kaniyat" milisleri, Terhune'yi kontrol ettiği dönemde, şehirde muhalif gördüğü sivil halkı ve rakip gördüğü aşiretleri yargısız infaz etmekle suçlanıyor.

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