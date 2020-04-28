Hafter milisleri Msallata kentine 65'i aşkın roket fırlattı

TRABLUS (AA) - Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus’un 130 kilometre doğusundaki Msallata kentine 65'ten fazla roket fırlattı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter milisleri başkentin doğusunda yer alan Msallata kentinde sivillerin yaşadığı alanlara roketli saldırıda bulundu.

Kente 65’ten fazla roketin düştüğü belirtilen açıklamada, ilk belirlemelere göre saldırı sonucu bazı sivillerin yaralandığı ve kentte ciddi oranda maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

Hafter milislerinin dün başkentin 65 kilometre doğusunda yer alan Garabulli kentine düzenledikleri roketli saldırı sonucu bir anne ve oğlu hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

- Kendisini "devlet başkanı" ilan etmişti

Halife Hafter dün akşam yayımladığı görüntülü mesajda, BM'nin garantörü olduğu "Suheyrat Anlaşması'nın hükmünü yitirdiğini ve kendisine bağlı silahlı grubun tüm ülkeyi kontrolü altına alacağını" iddia etmişti.

“Ülkenin başına geçmesi konusunda halkın kendisine verdiği yetkiyi kullandığını" öne süren Hafter, kendisini tek taraflı olarak “devlet başkanı” ilan etmişti.