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Aktüel

Hafter milisleri aynı aileden 4 kişiyi katletti

Libya’da Hafter’e bağlı güçlerin füze saldırısında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 23:55:05 -
Hafter milisleri aynı aileden 4 kişiyi katletti

Libya’da Hafter’e bağlı güçlerin füze saldırısında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.


Libya’da Darbeci General Hafter’e bağlı güçler başkent Trablus’un Ayn Zara bölgesine füze saldırısı düzenledi. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne bağlı Sağlık Bakanlığı Enformasyon Müdürü Emin el-Haşimi, yaptığı açıklamada Hafter’e bağlı güçlerin attığı füzelerinin Ayn Zara bölgesinde bir eve isabet etmesi sonucu aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Hayatını kaybedenlerin El-Tavati ailesinden oldukları belirtildi.

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