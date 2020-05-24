Koronavirüs salgını ülkemizde kontrol altına alındı. Vaka sayısı her geçen gün düşmeye başladı. Bu gelişmeler ışığında vatandaşlar bayram sonrasında sokağa çıkma yasağının olup olmayacağını araştırıyor. İşte, detaylar.

Haftaya sokağa çıkma yasağı olur mu? | Sokağa çıkma kısıtlamaları bitiyor mu?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, "Bayram öncesi son kısıtlamayı yaşadığımızı ümit ediyoruz. Ancak, bunda en önemli etken insanlarımızın davranışı olacak. Ne yapacaksak kendimiz yapacağız. Bizim burada yapmamız gereken herkesin sağlığını düşünmek. Bazı insanlarımız 'virüs bulaşırsa bulaşsın diyor' ama burada önemli olan toplumun tamamının sağlığı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamasında sokağa çıkma kısıtlamalarının bayram sonuna kadar süreceğini belirtmişti.