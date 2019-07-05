Haftanın son gününe dolar hareketli başladı

Dolar/TL, düşük gelen enflasyonun etkileriyle dün de aşağı yönlü seyrini sürdür ve nisan ayından bu yana ilk kez 5.60 altında kapandı. 4 Temmuz nedeniyle kapalı olan ABD piyasalarının bugün açılmasıyla 5 Temmuz günü kur yukarı yönlü ve 5.61 üzerinde seyrediyor. 1 hafta içerisinde beklenen S-400 teslimatları ve ABD ile ilişkilerin yanı sıra TCMB'nin PPK toplantısı piyasaların odağında.

Dolar/TL, G-20 zirvesinin ardından S-400 meselesinde yumuşama ve bir formül üzerinde uzlaşılabileceği beklentisiyle başlayan gerilemesini sürdürüyor.

Seçimin sona ermesi ve Erdoğan - Trump görüşmesinin ardından 5.70 altına inen kur, enflasyondaki düşüş, FED'in parasal sıkılaşmaya son vermesi, dolar endeksinin düşmesi ve merkez bankalarının genişlemeye başlamasıyla gelişen ülkeler lehine pozitfi seyir sürüyor.

Analistler küresel risk iştahındaki artışla yüksek faiz sunan Türkiye'ye yönelik ise iştahın ve TL varlıklara talebin arttığını belirtiyor.

Dolar kuru, ABD piyasalarının kapalı olduğu dün itibarıyla nisan ayından bu yana ilk kez 5.60 altına indi ve 5.5909 ile kapandı. 5 Temmuz sabahı dolar kuru 5.61 seviyesinde dalgalanıyor.