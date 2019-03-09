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Haftanın kazandıran, kaybettiren fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

09 Mart 2019 Cumartesi 11:07
Haftanın kazandıran, kaybettiren fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı  
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları  
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF526,5966672,39
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0544982,13
Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu0,0482351,75
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0368251,65
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu5,6635471,59
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları  
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0506311,69
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0146641,28
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0280901,27
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0218781,21
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,1214731,12
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları  
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0703132,11
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,4131851,57
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0343971,57
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0370961,52
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0323111,11
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon  
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon1,8736001,45
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,0657160,89
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,0983890,69
Taaleri Portföy Değ. Fon0,5770520,54
Deniz Port. Bir. Değ. Fon0,0336230,52
Yatırım Fonları - Katılım Fonları  
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0203362,30
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu1,8805462,09
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)1,9770921,83
Albaraka Portföy Katılım Fonu0,9666261,55
Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu0,0142480,65
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları  
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu7,7124480,43
ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu17,7340430,43
Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu0,2514270,43
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0479990,43
Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0238000,43
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı  
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları  
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,511896-7,62
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,633752-1,36
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,444912-1,06
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,542280-0,75
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,182286-0,74
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları  
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021480-1,01
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.1,180920-0,34
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu1,591603-0,32
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,468335-0,31
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu1,571852-0,26
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları  
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,043913-3,76
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)1,224502-3,13
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF35,841236-2,59
İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF35,490012-2,58
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)0,096820-2,57
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon  
Tacirler Portföy Değ. Fon0,981580-3,47
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,043210-1,80
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,024808-1,74
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,343766-1,28
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,246516-1,16
Yatırım Fonları - Katılım Fonları  
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,009935-1,99
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,299362-1,91
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu0,028094-1,87
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)0,040368-1,46
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)19,508160-1,35
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları  
QNB Finans Portföy Gümüş BYF17,361168-2,17
TEB Portföy Altın Fonu0,054951-0,71
İş Portföy Altın Fonu0,025325-0,67
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,032611-0,67
Deniz Port. Altın Fonu0,028678-0,67

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 11:07
  1. İstanbul
  2. Yatırımcı rehberi (6)

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