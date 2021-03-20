Haftalık vaka haritası açıklandı! 5 il alarm veriyor
Sağlık Bakanı Koca, 13-19 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok koronavirüs vakası görülen iller oldu.
Koca paylaşımında "İllerimizde haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritamızı ekte görebilirsiniz. Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün." dedi.
3 Büyükşehirde görünüm
Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99 İzmir'de 111,41 oldu.
En çok vaka olan 5 il
Haftalık verilere göre Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
En az vaka görülen 5 il
Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.