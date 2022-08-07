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Korona Virüs Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı
Korona Virüs

Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan haftalık koronavirüs tablosuna göre, 25 Temmuz- 1 Ağustos tarihleri arasında vaka sayısı 406 bin 322 olurken, 337 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 00:31:00 - 2022-08-07 00:36:14
Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 25 Temmuz- 1 Ağustos tarihleri arasındaki Kovid- 19 tablosu yayımlandı. Yayımlanan haftalık koronavirüs tablosuna göre, 406 bin 322 kişide koronavirüs vakası tespit edildi. 337 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 387 bin 653 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.

Tablodaki diğer verilere göre koronavirüste toplam vaka sayısı 16 milyon 295 bin 817 oldu. Toplam vefat sayısı ise 99 bin 678'e ulaştı.

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