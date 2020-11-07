Haftada iki kez ülke değiştiriyor! Türkçe sevgisi “sınır” tanımadı
Hırvatistan’ın Metkovic şehrinde yaşayan 17 yaşındaki Nina Jerkovic, Türkçe öğrenmek için haftada iki kez sınırı geçip Bosna Hersek’te Mostar Yunus Emre Enstitüsünün kurslarına katılıyor.
Türk dizileri sayesinde ilgi duymaya başladığı Türkçeyi iyice öğrenip, üniversite eğitimini İstanbul’da almak istediğini söyleyen Jerkovic, “Sınırı geçip, buraya geliyorum ve her gelişimde ayrı bir mutluluk yaşıyorum. Gelecekte hangi işle uğraşırsam uğraşayım, Türkçenin bana katkısının büyük olacağına eminim” diyor.