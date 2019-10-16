Hafta tatili ücreti ne kadar verilir? Hafta tatili ücreti nasıl hesaplanır?

Pazar günü mesai ücreti ne kadar? İşveren hafta tatili izninde ücret ödemek zorunda mıdır? Hafta tatili izni ücreti hangi hallerde kesilir? soruları çalışanlar tarafından araştırılmakta. Haftalık tatil çalışanlar için yasal bir izindir. Peki haftalık izin gününde çalışınılırsa ne kadar ücret alınır? Hafta sonu mesai ücreti ne kadar? İşte haftalık iznine ilişkin detaylar.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 346'ncı maddesinde düzenlenme yapılmıştır. Buna göre; "Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63'üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili) verilir." düzenlemesi gereği haftalık 45 saat çalışma süresini dolduran işçinin en az 1 günlük hafta tatili kullanma hakkı bulunmaktadır. Çalışma yaşamına ilişkin düzenlemeler gereği, çalışanların haftanın 6 iş günü çalışmış olmaları durumunda, 24 saat kesintisiz dinlenmelerinin sağlanması esastır. Hafta tatiline hak kazanan işçinin çalışmadığı güne ilişkin ücreti, işverenler tarafından kendilerine herhangi bir çalışma karşılığı olmaksızın ödenmektedir. İşveren hafta tatili izninde ücret ödemek zorundadır. Çünkü hafta tatili, ücretli kullandırılması gereken bir izindir. Hafta tatili gününde çalışılmasa dahi, o günün ücreti tam olarak alınır.

Hafta tatili ücreti nasıl hesaplanır?

Saatlik ücretle çalıştırılan işçilerin hafta tatili ücreti, bir saatlik ücretlerinin 7,5 ile çarpımı yoluyla hesaplanarak işverenler tarafından ödenecektir. Hafta tatilinde çalışılmışsa, çalışma karşılığı olmaksızın ödenmesi gereken bir yevmiye yanında, çalışmanın karşılığı da bir buçuk yevmiye olarak ödenmelidir. Çalışılan hafta tatili ücreti ikibuçuk yevmiye olmalıdır. 4 Yani işçinin haftalık çalışmasının 45 saat olduğu ve günlük brüt ücretinin 100 TL olduğu varsayılırsa, hafta tatilinde çalışma karşılığı olmadan elde edeceği 100 TL ücretinin yanında, çalışma yapması durumunda ayrıca o günün ücretinin tam olarak ödenmesi, ayrıca toplam çalışma süresi haftalık 45 saati aştığından dolayı fazla çalışma ücreti karşılığı olmak üzere ücretin %50 zamlı halinin de ilaveten ödenmesi sonucu toplamda 250 TL ödenmesi gerekecektir.

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