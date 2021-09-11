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Aktüel Hafta sonuna dikkat! Meteoroloji İstanbul için uyardı
Aktüel

Hafta sonuna dikkat! Meteoroloji İstanbul için uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün İstanbul ve beraberindeki 4 ilde sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 11:20:00 -
Hafta sonuna dikkat! Meteoroloji İstanbul için uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik'te yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı havanın olacağını duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz, İstanbul, Adana, Osmaniye, Hatay, Ordu ve Çorum çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

Öte yandan rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İstanbul ve 4 ile uyarı

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ile bölgenin doğusunun (Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

11 Eylül hava durumu

İSTANBUL 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA 25°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 27°C

Az bulutlu

ANTALYA 29°C

Az bulutlu

TRABZON 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 31°C

Az bulutlu ve açık

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