Hafta sonuna dikkat! Meteoroloji İstanbul için uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün İstanbul ve beraberindeki 4 ilde sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik'te yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı havanın olacağını duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz, İstanbul, Adana, Osmaniye, Hatay, Ordu ve Çorum çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.
Öte yandan rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İstanbul ve 4 ile uyarı
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ile bölgenin doğusunun (Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
11 Eylül hava durumu
İSTANBUL 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA 25°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 27°C
Az bulutlu
ANTALYA 29°C
Az bulutlu
TRABZON 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 31°C
Az bulutlu ve açık