Normalleşme süreci sonrası yasaklar kalkacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Yasaklar ne zaman bitecek? Hafta sonu yasakları ne zaman kalkıyor?

Hafta sonu yasakları ne zaman kalkıyor?

Türkiye genelinde tam kapanma döneminin saat 05.00'te sona ermesinin ardından 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak 15 günlük "kademeli normalleşme" süreci başladı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Aşılarda hızlanmayı yakaladığımız andan itibaren çok rahat adım atacağımızı ifade edebilirim. 1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Şu anda bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir. Niyetimiz mümkün olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldıracak adımları atmak. Amacımız ters bir rüzgarla karşılaşmamak için temizlik, maske, mesafe tüm tedbirleri ortaya koymak." açıklamalarında bulundu. Yasakların 1 Haziran'dan sonra yeniden revize edilmesi bekleniyor.