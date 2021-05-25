Ülke genelinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararların 1 Haziran tarihi itibariyle değişip değişmeyeceği merak konusu oldu. Peki, hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak?

Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak?

Sokağa çıkma kısıtlamalarının biteceği tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu hafta sonu da sokağa çıkma kısıtlamalarının devam edeceği görülüyor.

Koronavirüs vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle yakın tarihte yapılacak olan Kabine Toplantısının ardından yasak ve tedbirlerin hafifletileceği tahmin ediliyor.