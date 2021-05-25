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Yaşam Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak?
Yaşam

Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kademeli normalleşme sürecine girildi. Söz konusu süreçte hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma kısıtlamalarına devam edilmesine karar verildi. Vatandaşlar, 1 Haziran tarihine kadar devam edecek olan kademeli normalleşme sürecinin ardından hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında değişiklik olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamalarında değişiklik olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-25 16:14:00 -
Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak?

Ülke genelinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararların 1 Haziran tarihi itibariyle değişip değişmeyeceği merak konusu oldu. Peki, hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak?

Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak?

Sokağa çıkma kısıtlamalarının biteceği tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu hafta sonu da sokağa çıkma kısıtlamalarının devam edeceği görülüyor.

Koronavirüs vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle yakın tarihte yapılacak olan Kabine Toplantısının ardından yasak ve tedbirlerin hafifletileceği tahmin ediliyor.

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