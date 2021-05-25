Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok ülkede olduğu gibi sosyal mesafenin korunmasına yönelik kısıtlamalar uygulanıyor. Kısmi ve tam kapanmanın ardından vaka sayıları 8 binin altına düştü. Vatandaşlar bu sebeple sokağa çıkma yasaklarının ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, sokağa çıkma yasakları ne zamana bitecek?

Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Normalleşme takvimi açıklandı mı?

17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında kademeli normalleşme takvimi uygulanacak. 1 Haziran’dan itibaren normalleşme takviminin uygulanması bekleniyor. Ancak normalleşme takviminin maddeleri ve hangi adımların ne zaman atılacağı henüz açıklanmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından “Bizim bundan sonraki süreçte bu kazanımı kaybetmememiz gerekiyor. Artık bu enfeksiyonun, virüsün nasıl bulaştığını bütün vatandaşlarımız biliyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte yasaklamaları daha azaltan ama kişisel koruyucu tedbirleri daha yoğunlaştıran, bununla birlikte yaygın aşılamayı yaparak bu dönemi normale döndürmek istiyoruz. Yeni dönemde, yani haziran ayı döneminde nasıl bir normalleşme olabileceğiyle ilgili sektörlerle ilgili bir çalışması var, önerisi olacak. Ama genel mantık, daha çok kapatmaktan ziyade kişisel kontrolleri önümüzdeki dönemde aşıyla birlikte sürdürmekten yanayız ve salgını gündemden çıkarmaktan, yaygın aşıyı yapmaktan başka bir gündemimiz de olmayacak” dedi.