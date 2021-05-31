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Yaşam Hafta sonu yasakları bitti mi?
Yaşam

Hafta sonu yasakları bitti mi?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye’de uzun zamandır hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Normalleşme takvimiyle birlikte hafta sonu yasaklarının uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. 5-6 Haziran sokağa çıkma yasağı olur mu?

Yeniakit Publisher
2021-05-31 13:57:00 -
Hafta sonu yasakları bitti mi?

Tüm Türkiye’nin gözü kulağı kabine toplantısına çevrildi. Uzun zamandır hafta içi ve hafta sonu uygulanan yasakların ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı bitti mi?

Hafta sonu yasakları bitti mi?

31 Mayıs Pazartesi günü kabine toplantısı yapılacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak. 1 Haziran Salı gününden itibaren normalleşme takviminin uygulanması bekleniyor. Yeni normalle birlikte sokağa çıkma kısıtlamalarının da sona ermesi bekleniyor. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

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